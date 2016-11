Gar nicht kamerascheu: Freundin Tabea gibt Leon Braje (Mitte) vor dem Gang auf die Bühne noch etwas mit auf den Weg.© SAT.1/ProSieben/ Andreas Kowalski

Ronnenberg

"Ein Fernsehauftritt ist ein krasses Gefühl"

Bei der Castingshow "The Voice of Germany" startet am Sonntagabend auch mit Leon Braje auch ein Talent aus Ronnenberg. Die Ausstrahlung der Sendung auf Sat.1 beginnt um 20.15 Uhr. Elena Everding hat vor dem großen Fernsehauftritt mit dem jungen Musiker gesprochen.