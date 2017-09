Petra Grefe (r.) und Ulrike Wissel-Baumgarte zeigen, was die Landfrauen in ihrem Programm zu bieten haben.© KRANZ

| Uwe Kranz

Ronnenberg

Verein für moderne Frauen macht Programm

Viel Tradition und trotzdem in stetem Wandel: Die Landfrauen Ronnenberg-Gehrden-Hemmingen versuchen, sich fortlaufend weiterzuentwickeln. An Landwirtschaft erinnert eigentlich nur noch der Name. Das zeigt auch das Programm 2017/2018, das die beiden Vorsitzenden jetzt vorgestellt haben.