| Uwe Kranz

Ronnenberg

Lärmschutzwände für Empelde kommen 2019

An der Bahnlinie durch das Ronnenberger Stadtgebiet werden umfangreiche Lärmschutzwände errichtet. Das berichtete Freya Sieger am Mittwochabend im Bauauschuss der Stadt. Der Startschuss soll Anfang 2019 in Empelde erfolgen, sagte die Mitarbeiterin der DB Netze.