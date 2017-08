Die Polizei ermittelt.© Symbolbild

| Uwe Kranz

Ronnenberg

Kinder legen Schranke lahm

Drei Kinder haben nach Zeugenaussagen am Montagabend die Schranke an der Nenndorfer Straße in Empelde blockiert. Nach Angaben der Polizei haben die drei Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren gegen 20.25 Uhr ein Fahrrad unter das Gewicht eines der vier Schrankenbäume gestellt.