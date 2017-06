Noch sind Tuch und Kerze weiß: Christiana Muhle-Döding (v.l.), Oana-Roxana Funke und Martin Funke freuen sich gemeinsam mit Kostantin und Sebastian auf den Kindergottesdienst.© KRANZ

| Uwe Kranz

Ronnenberg

Kinder bauen ihre eigene Kirche

Nach 15 Monaten Pause möchte Pastor Martin Funke in Benthe wieder einen Kindergottesdienst etablieren. "Bau dir deine Kirche!" heißt das Motto für die erste Auflage am Sonntag, 11. Juni, mit dem das neue Kindergottesdienst-Team die Mädchen und Jungen "für Gott sensibilisieren" will.