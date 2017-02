Kandidatin Karin Meyer (links) stellt sich den interessierten Bürgern im Gemeinschaftshaus vor. Bürgermeisterin Stephanie Harms (2. von links) und die anderen Kandidaten des Wahlbereich 1 lauschen aufmerksam.© Björn Franz

| Björn Franz

Ronnenberg

Bunte Mischung will die Senioren vertreten

Mit einer Vorstellungsrunde haben sich die Kandidaten für den Seniorenbeirat in Ronnenberg präsentiert. Jeweils elf Bewerber wollen in beiden Wahlbereichen den Einzug in das Gremium schaffen, das es zuletzt 25 Jahre lang nicht gegeben hat. In Empelde stellen sich die Kandidaten am Mittwoch vor.