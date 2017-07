Zwei Gruppen verbrachten ihre Freizeit in Grado bei Triest in Italien.© privat

| Uwe Kranz

Ronnenberg

Jugendliche genießen Sonne, Strand und mehr

Auf in den Süden: Mit insgesamt 151 Jugendlichen hat die evangelische Jugend Ronnenberg in der ersten Ferienhälfte gleich fünf Freizeitgruppen organisiert. Ziel waren Sonne, Strand und mehr - es ging ins spanische Barcelona und in die Nähe von Triest in Italien.