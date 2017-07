Stillstand anstatt Baubeginn: Auch eineinhalb Jahre nach dem Abriss des beliebten Eisladens Dolomiti deutet im Ronnenberger Ortskern auf dem Areal der hässlichen Baubrache nichts auf das zeitnahe Errichten eines geplanten Wohn- und Geschäftshauses hin.© Ingo Rodriguez

Ronnenberg

Baulücke wird jetzt im Rathaus zur Chefsache

Seit gut eineinhalb Jahren klafft im Ortskern von Ronnenberg neben der Sparkasse an der Straße Über den Beeken eine hässliche Baulücke. Ein Investor will dort ein Wohn- und Geschäftshaus errichten, findet aber offenbar kein geeignetes Bauunternehmen. Nun will die Stadt deutlich Stellung beziehen.