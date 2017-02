© Symbolbild

| Uwe Kranz

Ronnenberg

Harms mahnt den Rat zur Sparsamkeit

Angesichts einer Gesamtverschuldung in Höhe von rund 64 Millionen Euro mahnte Bürgereisterin Stephanie Harms den Rat der Stadt Ronnenberg zur Sparsamkeit. Sie kündigte in ihrer Rede zur Vorstellung des Haushalts 2017 "magere Jahre" an, für die bei den Bürgern um Verständnis zu werben sei.