Die Mädchen und Jungen in der Sporthalle Barbarastraße haben Spaß im Handballcamp. © Rabenhorst

Ronnenberg

Handballcamp mobilisiert 80 Nachwuchssportler

Während der letzten vier Tage der Herbstferien dreht sich für 80 Jungen und Mädchen von acht bis 15 Jahren alles um den Handball. Sie haben in den Sporthallen in der Barbarastraße und am Sportpark Spaß im Jugendcamp des TuS Empelde.