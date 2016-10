Symbolbild© Uwe Kranz

| Uwe Kranz

Ronnenberg

Fußweg in Benthe wird saniert

Die Stadt beginnt in der kommemden Woche mit der Gehwegsanierung an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Benthe. Für 70.000 Euro wird der Asphaltbelag gegen eine Pflasterung mit roten Steinen ausgetauscht. Mit Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs ist in diesem Bereich zu rechnen.