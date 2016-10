An einigen Stellen des Weges ergeben sich durch die Schäden am Belag vor allem an den Rändern Gefahren für die Besucher.© Uwe Kranz

| Uwe Kranz

Ronnenberg

Sanierung kann Punktlandung werden

Das könnte eng werden. Die Stadt will kommende Woche mit der Sanierung eines der beiden Hauptwege auf dem Empelder Friedhof beginnen. Die Arbeiten müssen zügig abgewickelt werden. Am Ende des Monats stehen wichtige kirchliche Feiertage an. Dann werden viele Besucher auf dem Friedhof erwartet.