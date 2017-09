Die Polizei hat im Ronnenberger Holz einen Exhibitionisten vorläufig fest genommen.© Symbolfoto Archiv

| Björn Franz

Ronnenberg

Exibitionist wird im Ronnenberger Holz gefasst

Einer 25-jährigen Frau fiel am Mittwoch gegen 13.45 Uhr im Ronnenberger Holz auf Höhe des Parkplatzes an der Ihmer Landstraße ein Exibitionist auf. Der Mann blickte nach Angaben der Frau in ihre Richtung und manipulierte an seinem Geschlechtsteil.