Silvia Withöft-Foremny präsentiert ihre Skulpturen.© Marcel Sacha

Ronnenberg

Erfolgreiche Premiere für Kunstausstellung

Musik, Kabarett und Film gehören seit Jahren zum festen Bestandteil des Programms in der Lütt Jever Scheune. Am vergangenen Wochenende wurde das Angebot um eine weitere Facette der Kunst erweitert: Mehr als ein Dutzend Kunsthandwerker verwandelten die Scheune in ein vielfältiges Ausstellungsgelände.