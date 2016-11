Die Vorsitzende Martina Schramm-Gehrke präsentiert mit ihrem Stellvertreter Joachim Bauer die Urkunde für die Ehrung durch den Landesverband.gh© privat

| Uwe Kranz

Ronnenberg

Eigentümer trotzen dem Mitgliederschwund

Die Kreisgruppe Hannover-Land im Verband Wohneigentum stemmt sich dem allgemeinen Mitgliederschwund in ihrem Dachverband entgegen. Mit ihrer erfolgreichen Arbeit belegte die Gruppe jetzt den dritten Platz in einem landesweiten Wettbewerb. Die Ehrung erfolgte auf dem Landesverbandstag in Lüneburg.