Mit dem neuen Seniorenbeirat haben vom kommenden April an auch die älteren Ronnenberger eine Interessenvertretung.© Rodriguez

| Björn Franz

Ronnenberg

Im Frühjahr wird der Seniorenbeirat gewählt

Die Planungen für den neuen Seniorenbeirat werden konkret: Am 15. Dezember will die Stadt ihre älteren Einwohner bei einer Informationsveranstaltung über das Gremium informieren, das am 1. April 2017 seine Arbeit aufnehmen soll. Die Wahl findet vom 17. Februar bis 17. März statt.