Die Sternsinger bereiten sich auf ihre Aktion im Januar 2017 vor.© privat

| Björn Franz

Ronnenberg

Sternsinger sammeln für bedürftige Kinder

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren: In der Zeit vom 6. bis 8. Januar werden kleine Sternsinger wieder in den Gewändern der Heiligen Drei Könige durch Ronnenberg ziehen und mit den traditionellen Kreidezeichen „20*C+M+B+17“ den Segen in die Häuser tragen.