Die Stadt Ronnenberg könnte künftig an allen vier Grundschulen Sozialarbeiter beschäftigen.© Rodriguez

| Björn Franz

Ronnenberg

Sozialarbeit an Grundschulen wird ausgebaut

Die Stadt Ronnenberg will die Sozialarbeit an Grundschulen weiter stärken. Im Ausschuss für Bildung wurde am Montagabend einstimmig die Schaffung einer neuen halben Stelle im Stellenplan 2017 empfohlen. Nun soll der Rat in seiner Sitzung am 28. September endgültig den Weg für die Stelle frei machen.