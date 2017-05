Die Teilnehmer des SPD-Familientags freuen sich über die Nähe der Wasserbüffel.© Stephan Hartung

Ronnenberg

Ein Familienausflug zu den Wasserbüffeln

Die SPD in Ronnenberg hatte am Vatertag zu einem Familienausflug eingeladen. 45 Personen nahmen daran teil und durften sich über ein Programm drinnen und draußen freuen - in den Ortsteilen Vörie und Linderte.