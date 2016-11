Andreas Bourani (links) freut sich über die Zusage von Leon Braje (Mitte) für sein Team.© ProSieben Richard Hübner

| Dirk Wirausky

Ronnenberg

Leon Braje begeistert bei Voice of Germany

Der 19-jährige Ronnenberger Leon Braje ist bei der Casting-Show "The Voice of Germany" eine Runde weiter. Bei den "Blind Auditions" löste er mit seinem Lied "Wunderbare Jahre" einen Wettstreit unter den vier Coaches aus. Am Ende entschied er sich für eine Zusammenarbeit mit Andreas Bourani.