Ute Heidborn leitet den Lyrikkreis, dem bislang nur Frauen angehört haben.© Rabenhorst

Ronnenberg

Den Rätseln der Lyrik auf der Spur

Der vor sieben Jahren von Ute Heidborn in Empelde gegründete offene Lyrikkreis ist umgezogen. Die Teilnehmer, derzeit ausschließlich Frauen, treffen sich ab sofort an jedem vierten Mittwoch eines Monats in Cara's Art + Weise Café „ohne Stress und spezielle Vorkenntnisse“, wie Heidborn sagt.