Das Ronnenberger Rathaus.© Florian Wallenwein

| Uwe Kranz

Ronnenberg

CDU stellt zwei Stellvertreter für Harms

Bürgermeisterin Stephanie Harms kann sich in der neuen Ratsperiode von zwei CDU-Politikern vertreten lassen. In der konstituierenden Sitzung des Ronnenberger Stadtrates setzte sich Hans-Heinrich Hüper in einer Kampfabstimmung gegen den Grünen Uwe Buntrock durch.