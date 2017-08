Der Gruppenvorsitzende Hans-Heinrich Hüper (M., mit Mütze) von der CDU begrüßt die Gruppe am geplanten Standort der neuen Grundschule.© Johanna Kruse

Ronnenberg

Neue Grundschule soll nur zweizügig werden

Die Gruppe 2 im Stadtrat, bestehend aus CDU, Freie Wähler und FDP, hat sich am Dienstagabend mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass die neue Grundschule am Sportpark zweizügig werden soll. Vorher hatte die Gruppe das geplante Baugelände an der Straße Am Hagen besichtigt.