| Uwe Kranz

Bürgerversammlungen werden offiziell

Die Bürgerversammlungen, die seit fünf Jahren auf Initiative der Grünen in Empelde und Ronnenberg abgehalten werden, bekommen einen offiziellen Charakter. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwochabend beschlossen.