Das Ronnenberger Rathaus in Empelde.© Florian Wallenwein

| Uwe Kranz

Ronnenberg

Grüne wollen Versammlungen absichern

Die Grünen im Ronnenberger Stadtrat wollen Bürgerversammlungen in den Stadtteilen Ronnenberg und Empelde institutionalisieren und deren regelmäßige Durchführung in die Hauptsatzung aufnehmen. Dazu hat die Fraktion jetzt Anträge für die kommende Ratssitzung am 14. Dezember gestellt.