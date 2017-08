Hans-Heinrich Tillack und Manfred Bohr vom Benther Seniorenteam plaudern mit Bürgermeisterin Stephanie Harms im "Mein Lädchen"© Johanna Kruse

Ronnenberg

Bürgermeisterin hört sich Benther Sorgen an

Mit ihrer mobilen Sprechstunde reist Ronnenbergs Bürgermeisterin derzeit von Stadtteil zu Stadtteil. Am Donnerstagvormittag konnten Benther Bürger ihre Sorgen bei Stephanie Harms loswerden. Zu diesem Service will die Verwaltungschefin bald auch Termine in den anderen Ortsteilen folgen lassen.