Welche Wünsche haben die Ronnenberger für ihren Stadtkern rund um die Michaeliskirche? Dieser Frage will die Stadt in den kommenden Monaten nachgehen.© Archiv

Ronnenberg

Kommt bald mehr Leben in den Ortskern?

Die Michaeliskirche gilt als eines der prägendsten Gebäude der Stadt. Aus Sicht der Politik und der Stadtverwaltung fehlt es dem Kirchplatz allerdings an einer strukturellen Einbindung in das Stadtgefüge. Dies könnte sich in den kommenden Jahren ändern.