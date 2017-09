Die Einsatzkräfte haben den Blitzschaden schnell im Griff.© Feuerwehr

| Uwe Kranz

Ronnenberg

Blitz schlägt in Baum ein

Als Auswirkung eines Gewitters am Montagnachmittag mussten die Ortswehren aus Benthe und Empelde einen Baum in der Benther Feldmark löschen. 25 Einsatzkräfte waren an den Arbeiten beteiligt. Größerer Schaden entstand durch die Folgen eines Blitzeinschlages nicht.