Gutes Wetter, gute Stimmung: In "Kirchens Biergarten" am Benther Gemeindehaus ist viel los. © Marcel Sacha

Benthe

Biergarten-Erlös fließt in Reparatur der Orgel

"Kirchens Biergarten" in Benthe ist wieder geöffnet: Bei Bratwurst, Steak und kühlen Getränken trafen sich zahlreiche Einwohner am Gemeindehaus. Der Erlös fließt in die Reparatur der Orgel.