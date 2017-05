Die Bagger leisten in der Baumschule ganze Arbeit. Das Firmenschild ist ebenfalls bereits abgeräumt.© privat

| Uwe Kranz

Ronnenberg

Baumschule wird dem Erdboden gleichgemacht

Die Schüler der Regenbogenschule dürften es als erste gemerkt haben. Aber auch den anderen Bürgern in Weetzen haben gemerkt, dass mit der Baumschule Wassermann an der Hauptstraße in diesen Tagen ein Stück Ortsgeschichte dem Erdboden gleichgemacht wird.