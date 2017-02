Cay Liena (links) hört sich die Frage von Thomas Bensch (rechts) an. Auch Rüdiger Wilke (Zweiter von links) und Wolfgang Zehler lauschen.© Uwe Kranz

Ronnenberg

Bahnübergänge: Es wird eher schlimmer

Keine guten Nachrichten hatten die drei Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Montagabend für die Beuscher der Informationsveranstaltung in Weetzen. Ihre Grundaussage: Es gibt kaum Aussichten auf einer Verkürzung der Schließzeiten an den Bahnübergängen der Stadt. Es wird eher schlimmer.