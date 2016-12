Wieder allein auf der Bühne© ProSieben SAT.1/Richard Hübner

| Uwe Kranz

Ronnenberg

Aus für Leon Braje bei den "Sing-offs"

Für Leon Braje ist am Sonntagabend die Castingshow "The Voice of Germany" zu Ende gegangen. Der 20-jährige Ronnenberger hatte mit dem Lied "Symphonie" von Silbermond als Fünfter Starter seines Teams die Bühne betreten, konnte mit seinem Auftritt aber seinen Coach Andreas Bourani nicht überzeugen.