Fast 60 Personen nahmen am Aufstieg zum Berg teil und konnten immer wieder schöne Aussichten genießen.© Stephan Hartung

Ronnenberg

60 Personen besteigen den Berg

Der Ortsverband der CDU in Empelde hat den Kaliberg in ihrer Ortschaft bestiegen. Angesichts der Teilnehmerzahl gab es dabei Überlegungen, diese Aktion in Zukunft etwas häufiger anzubieten.