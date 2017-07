Der BMW ist nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.© Feuerwehr

| Tobias Lehmann

Jeinsen

Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der K 202 am südlichen Ortseingang in Jeinsen am Mittwoch haben sich zwei Fahrer leichte Verletzungen zugezogen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war von 17.30 bis 18.10 Uhr voll gesperrt.