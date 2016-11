Zahlreiche Gäste besuchen den Weihnachtsmarkt in Schulenburg.© Tobias Lehmann

| Tobias Lehmann

Schulenburg

Alle (zwei) Jahre wieder: 2018 kann kommen

Viele Gäste haben den zweitägigen Weihnachtsmarkt am Wochenende in Schulenburg besucht. Sie erfreuten sich an der vielfältigen Musik mehreren Gruppen aus der Region. Ein Höhepunkt für die Kinder waren die tierischen Besucher: ein Esel, Schafe und Kaninchen.