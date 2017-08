Der Nachwuchs steht bereit: Paul (von links, 10), Finn (12), Julian (11), Jonas (8) und Felix (11) trainieren mit ihren beiden Fluglehrern Michael Wendland und Hans-Walter Baumbach.© Tobias Lehmann

| Tobias Lehmann

Pattensen

Modellflugtag lockt auch viele Kinder an

Vom starken Wind haben sich die zahlreichen Modellflugzeugpiloten beim Calenberger FlyIn in Pattensen nicht abschrecken lassen. Sogar Anfänger konnten am Sonntag unter Anleitung von Fluglehrern die Maschinen in die Luft bringen.