Der Gummi-Haifisch Bruce - von Kindern des Kindergartens-Rappelkiste liebevoll verziert - erreicht unter der Aufsicht von Bürgermeisterin Ramona Schumann (vorne) den 3. Platz am Maschsee.© privat

| Kim Gallop

Pattensen / Hannover

Bruce holt beim Haifischrennen Bronze

Bruce mit der schwarzen Lockenmähne, der Haifisch aus Pattensen, sah nicht nur gut aus. Hinter Neustadt und Ronnenberg errang Bruce in einem spektakulären Rennen am Maschsee in Hannover Platz drei und holte damit Bronze.