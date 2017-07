© Symbolbild

| Johannes Dorndorf

Pattensen

Unbekannte werfen Stein auf geparktes Auto

Vermutlich mit einem Stein ist am Samstagabend ein am Amtberg in Pattensen abgestelltes Auto beschädigt worden. Gegen 21.05 Uhr hörten Zeugen Rufe aus dem Bereich und verständigten die Polizei. Die Ermittler suchen nun nach weiteren Hinweisen auf die Täter.