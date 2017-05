Die betroffenen Vereine lehnen einen Neubau der Grundschule auf dem Schützenplatz entschieden ab.© Kim Gallop

Pattensen-Mitte

Vereine gegen Grundschule auf Schützenplatz

TSV Pattensen, Tennisverein Pattensen, Schießclub und Uniformiertes Jägercorps sind gegen den Bau der Grundschule auf dem Schützenplatz. Das steht in einem Brief, der an Bürgermeisterin Ramona Schumann, den Ersten Stadtrat Axel Müller sowie die Ratsmitglieder gegangen ist.