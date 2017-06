Der Musiker Stephan Völker begleitet die Lesung, zu dessen Geschichte er eine ganz besondere Beziehung hat.© privat

| Torsten Bartling

Vardegötzen

"Bücherei unterwegs" hält im Therapiehof

Die Lesereihe „Bücherei unterwegs“ der Stadtbücherei Pattensen startet am Mittwoch, 28. Juni, 19.30 Uhr, mit einer musikalischen Lesung im Therapiehof in Vardegötzen mit Maria Knissel und Stephan Völker. Der Eintritt kostet 9 Euro. Karten in der Stadtbücherei und bei Julia Kreipe, Hagenkamp 36.