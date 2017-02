Die neu gebaute Kindertagesstätte an der Ruther Straße in Pattensen-Mitte sorgt für Entlastung bei Krippen- und Kindergartenplätzen.© Kim Gallop

Stadt will Kita-Gebühren anheben

Die Stadt Pattensen will die Gebühren für Krippen-, Kindergarten- und Hortbetreuung anheben. Die Eltern protestieren gegen die Belastung. Die Politik hat die Drucksache zur Beratung in die Fraktionen gezogen. Deshalb kann sie nicht bei der Ratssitzung am Donnerstag, 16. Februar, beschlossen werden.