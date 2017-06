Organistin Eva Donaire lobt den Klang der Pattenser Orgel.© Böger

| Thomas Böger

Pattensen

St.-Lucas-Orgel muss repariert werden

Sie klingt noch schön, muss aber trotzdem repariert werden: die Orgel in der St.-Lucas-Kirche in Pattensen. Dafür veranstaltet die Gemeinde am Sonntag, 25. Juni, 16 Uhr, ein Benefizkonzert. Der Eintritt ist frei, Spenden sind für die Orgel bestimmt.