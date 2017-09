Die Dauerbaustelle an der Dammstraße zwingt Bewohner und Besucher der Altstadt von Pattensen zu einigen Umwegen.© Kim Gallop

Pattensen-Mitte

Anwohner auf Irrfahrten durch die Altstadt

Die Dauerbaustelle an der Dammstraße zwingt die Anwohner und Besucher der Altstadt in Pattensen zu Umwegen. Nun verschärfen die Sperrungen wegen des Altstadtfestes am Wochenende die Situation noch. Ein Anwohner beweifelt, dass bei der Planung auch an die Anlieger gedacht wurde.