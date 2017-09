Marie-Luise Scheppelmann (von links) begrüßt bei der Feier Hans-Friedrich Wulkopf, Gerhard Dettmer, Hans-Jörg Klempin, Ramona Schumann, Jürgen Mroz und Hermann Schuhrk von der Stedtischen Scharwache.© Andrea Weber

Pattensen

SoVD Pattensen feiert 70-jähriges Bestehen

Der Sozialverband SoVD in Pattensen ist vor 70 Jahren gegründet worden. Am Sonnabend lud der Ortsverband Mitglieder und Vertreter der Stadt sowie verschiedener Institutionen zu einem Sektempfang in den Calenberger Hof ein.