Im Garten von Sieglinde Dorn sind rund 500 Rosen in allen erdenklichen Farben zu bestaunen.© Archiv

Springe

Rosen - so weit das Auge reicht

Sieben Stunden pro Tag arbeitet Sieglinde Dorn in ihrem 5000 Quadratmeter großen Garten in Lüdersen. Am kommenden Wochenende öffnet sie die Pforten zu ihren hunderten Rosen und Stauden für die Allgemeinheit. Trotz der jüngsten Hitzewelle können sich die Besucher auf eine bunte Blütenpracht freuen.