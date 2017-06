Voller Einsatz: Die Jungen aus den 3. Klassen geben alles beim rasanten Wechsel vom Swim zum Run.© Torsten Lippelt

Pattensen-Mitte

Schüler beweisen sich beim Triathlon im Bad

Einen Triathlon-Wettbewerb am und im Freibad Pattensen veranstaltete die Ernst-Reuter-Schule (KGS) Pattensen am Donnerstag. Jüngere Schüler waren unterwegs beim Swim and Run. Außerdem wurde der Landesentscheid für Jugend trainiert für Olympia ausgetragen. Insgesamt waren 700 Schüler aktiv.