Die Damenmannschaft der Reservisten & Großkaliberschützen Hüpede war bei den Landesmeisterschaften 2016 sehr erfolgreich: Katja Büning (von links), Birgitt Steinert, Ilka Adamschak und Anke Pohl. © Tobias Lehmann

| Tobias Lehmann

Hüpede

Reservisten zeichnen Landesmeisterin aus

Die Reservisten & Großkaliberschützen Hüpede blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Ilka Adamschak hat den Titel in der Kurzwaffen-Landesmeisterschaft gewonnen. Der Vorsitzende Roland Steinert überreichte ihr in der Jahresversammlung am Sonnabend die Urkunde.