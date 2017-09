Die Pattenser Feuerwehr rückt in der Nacht zu Sonntag zum Gebäude der Harzwasserwerke aus, wo Rauchalarm ausgelöst worden war.© Henning Brüggemann

| Johannes Dorndorf

Pattensen

Rauchalarm bei den Harzwasserwerken

In der Nacht zum Sonntag ist im Gebäude der Harzwasserwerke in Pattensen Rauchalarm ausgelöst worden. Die Feuerwehr rückte mit 23 Einsatzkräften an. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 20.000-Volt-Wechselrichter durch einen Spannungsüberschlag zerstört worden war.