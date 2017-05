Die abfällige Schmiererei auf der Garagenwand am Ortseingang von Pattensen ist übermalt.© Torsten Lippelt

| Kim Gallop

Pattensen-Mitte

Rat sammelt Spenden für Garagenwand

Der Rat der Stadt Pattensen hat bei der Sitzung am Donnerstag Spenden gesammelt. Auf Anregung von Ratsmitglied Sandra Stets (Grüne) soll das Geld der Graffitiaktion der Ernst-Reuter-Schule (KGS) zu Gute kommen. Die Schüler wollen eine Garagenwand am Ortseingang in ein Kunstwerk verwandeln.