Ein Flyer wirbt um Ideen für einen neuen Namen für die Ernst-Reuter-Schule in Pattensen.© Kim Gallop

| Kim Gallop

Pattensen-Mitte

Ernst Reuter: Rat will mehr Zeit bei Namensuche

Der Rat der Stadt Pattensen braucht bei der Diskussion um die Umbenennung der Ernst-Reuter-Schule mehr Zeit. Diese Bitte hat Bürgermeisterin Ramona Schumann am Freitag persönlich an die Schule gerichtet. Schulvertreter hatten am Donnerstagabend in der Ratssitzung über die Namenssuche berichtet.